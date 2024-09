Il progetto di legge sulla Sicurezza prevede che ai cittadini non UE non sia permesso possedere un cellulare senza un permesso di soggiorno.

Il disegno di legge Sicurezza propone regole più severe per l'acquisto di cellulari da parte di non residenti dell'UE. Non solo sarà necessario mostrare un documento di identità, ma anche una copia del permesso di soggiorno. Inoltre, chi è stato condannato per frode d'identità avrà interdetta l'acquisto per un periodo da sei mesi a due anni. La proposta è attualmente in discussione alla Camera, poi passerà al Senato per una seconda lettura.

