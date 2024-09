Il quartiere Chinatown di Milano rende omaggio alle vittime del disastroso incendio avvenuto in via Cantoni.

Il collettivo cinese di Milano ha commemorato le vittime del devastante incendio di Via Cantoni avvenuto il 12 settembre, in cui hanno perso la vita Pan An, Yinjie Liu e Yindan Dong. Un striscione di cordoglio è stato appeso nel distretto Chinatown e sono state esposte immagini delle vittime. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha partecipato alla cerimonia, mentre il presidente dell'associazione cinese di Milano, Huang Yiran, e il console generale cinese a Milano, Liu Kan, hanno chiesto maggiore attenzione per la sicurezza. L'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, ha sottolineato l'importanza di fare chiarezza sull'evento. Infine, l'imprenditore Francesco Wu ha affermato che i tre giovani non avrebbero dovuto essere lì.

Il collettivo cinese di Milano ha reso omaggio alle vittime del disastroso incendio di Via Cantoni che si è verificato nella serata del 12 settembre. Lo showroom in cui stavano pernottando Pan An, di 24 anni, Yinjie Liu, di 17 anni, e la sua sorella 18enne Yindan Dong, è stato completamente avvolto dalle fiamme. Un grande striscione nero, con scritte sia in cinese sia in italiano, è stato appeso in Piazzale Gramsci, nel distretto Chinatown. Il messaggio su di esso recita: “Sincero cordoglio per i nostri compatrioti scomparsi. Stern condanna dell’atto criminale intenzionale”. Le immagini delle vittime, insieme ai loro nomi, sono state esposte, adornate da nastri neri sui bordi. Un cuore formato da candele accese è stato creato sul terreno. Ignazio La Russa, presidente del Senato, è giunto alla cerimonia, confortando le madri dei giovani incidentati con un gesto affettuoso mettendo una mano sulle loro spalle. All’arrivo, ha espresso la sua profonda emozione per l’evento tragico. Circa un centinaio di partecipanti alla commemorazione sono stati premiati con mazzetti di fiori bianchi e gialli. Il presidente dell’associazione cinese di Milano, Huang Yiran, il console generale cinese a Milano, Liu Kan, e altre personalità hanno assistito alla cerimonia che è durata poco più di mezz’ora. Liu Kan ha esortato tutti a prestare molta attenzione alla sicurezza per evitare tragedie simili in futuro. Marco Granelli, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, ha insistito sulla necessità di “gettare luce” su questo evento e ha anche evidenziato la continua interazione tra la città di Milano e la comunità cinese. L’imprenditore rinomato Francesco Wu, in un’intervista post cerimonia, ha dichiarato che i tre ragazzi non avrebbero dovuto essere lì.

Tre giorni fa, uno di loro era rientrato dalla Cina, gli altri invece erano tornati cinque giorni prima. È davvero tragico che debbano perdere la vita in questo modo. Non riusciamo a comprendere lo strazio che stanno vivendo le loro famiglie. Sono famiglie che hanno subito una perdita inimmaginabile. Al termine del memoriale, anche il presidente del Senato ha lasciato un mazzo di fiori di fronte alle immagini delle vittime.