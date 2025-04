Il feretro di Papa Francesco in Piazza San Pietro

Il feretro di Papa Francesco è giunto in Piazza San Pietro, un momento che ha segnato profondamente i cuori di milioni di fedeli. La salma, traslata da Casa Santa Marta, ha attraversato l’Arco delle Campane, un passaggio simbolico che ha richiamato alla mente i tanti momenti di gioia e di speranza che il Papa ha condiviso con il mondo.

La folla, composta da persone di ogni età e provenienza, ha accolto il feretro con un silenzio rispettoso, interrotto solo da qualche sobbalzo di commozione.

Un omaggio che unisce i fedeli

Dalle 11, i fedeli hanno potuto rendere omaggio alla salma nella Basilica Vaticana. Questo momento di raccoglimento ha rappresentato un’opportunità per riflettere sull’eredità spirituale lasciata da Bergoglio, un Papa che ha sempre cercato di avvicinare la Chiesa alle persone, promuovendo valori di amore, pace e giustizia sociale. La Basilica, solitamente affollata di turisti, si è trasformata in un luogo di preghiera e meditazione, dove le lacrime si sono mescolate a sorrisi di gratitudine per il servizio di un uomo che ha dedicato la sua vita al bene dell’umanità.

I funerali di Bergoglio: un evento atteso

Sabato si svolgeranno i funerali di Papa Francesco, scomparso lunedì all’età di 88 anni. Questo evento è atteso con grande partecipazione, non solo da parte dei fedeli cattolici, ma anche da rappresentanti di altre religioni e culture, segno del profondo rispetto e della stima che Bergoglio ha conquistato a livello globale. I preparativi sono già in corso, con misure di sicurezza rafforzate e un’organizzazione meticolosa per accogliere le migliaia di persone che si prevede parteciperanno. La sua figura, che ha saputo parlare al cuore di molti, sarà ricordata non solo per le sue parole, ma anche per le sue azioni concrete a favore dei più deboli.