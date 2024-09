Il sindaco di Terni insulta un abitante: Un comportamento scandaloso e denunciabile (video)

Un fatto incredibile si è verificato ieri pomeriggio sotto la sede del municipio di Terni, con il sindaco Stefano Bandecchi e un noto cittadino, l’analista calcistico Enrico Maggiolini, come protagonisti. Immagini dell’evento sono già virali su internet, con molti spettatori che filmavano l’insolito episodio. Ma veniamo ai fatti.

Bandecchi ed Enrico Maggiolini si sono ritrovati in Piazza Ridolfi, immediatamente esterna al palazzo comunale, per discutere su alcuni argomenti. La conversazione, tuttavia, si è rapidamente trasformata in una lite accesa. Non riuscendo a tener a freno i propri sentimenti, il sindaco ha sputato in volto a Maggiolini, in un atto di sfogo indigno.

Secondo i presenti, Bandecchi pareva irato sin da subito, non permettendo a Maggiolini di esprimersi con tranquillità. Il sindaco di Terni ha perso il controllo, salendo di tono e interrompendo Maggiolini, che cercava di mantenere un atteggiamento calmo. Un comportamento simile non altri che danneggiare la reputazione del sindaco e farlo apparire nel torto.

Nonostante le critiche, sembra che Bandecchi abbia ottenuto qualche sostegno. Sorprendentemente, dopo lo sputo, Maggiolini è rimasto composto e ha continuato a parlare. Bandecchi ha mantenuto un tono bellicoso, dopo di che ha insistito per riaccompagnare Maggiolini a casa. Rivolgendosi al pubblico che si era radunato, ha dichiarato: “Stiamo calmi, lui desiderava essere sputato ed io ho esaudito il suo desiderio”.

“Adesso rientriamo a casa” ha dichiarato, mentre si ritira tranquillamente, dibattendo con il residente sui problemi pendenti. Nel contempo, i media online sono in subbuglio e le riprovazioni sulla pagina del sindaco sono senza fine. Tra coloro che esigono le sue dimissioni e coloro che desiderano accusarlo, non mancano i sostenitori. L’atteggiamento choc del sindaco appare avere creato una scissione non solo a Terni ma in tutta Italia. Ma sembra che non sia la prima volta che si verifica un episodio del genere. Stefano Bandecchi sembra avere una particolare predilezione per l’atto volgare dello sputo. Anni addietro, quando era il capo della squadra di calcio della Ternana, fu sorpreso a sputare contro i tifosi della squadra. Questo però, non ci conforta, tutt’altro. Sputare su di un individuo dovrebbe essere un’azione punitiva e condannabile. Il fatto che tale comportamento passi inosservato ci fa sentire sinceramente molto confusi.