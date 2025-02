Il videomessaggio di José María Aznar

In un momento cruciale per la politica europea, l’ex premier spagnolo José María Aznar ha voluto esprimere il suo sostegno ad Antonio Tajani, leader di Forza Italia, attraverso un videomessaggio. Questo gesto arriva in vista del congresso del Partito Popolare Europeo (Ppe) che si terrà a Valencia a fine aprile, dove Tajani si ricandiderà alla vicepresidenza. Aznar, noto per la sua amicizia con Silvio Berlusconi, ha sottolineato l’importanza di avere partiti solidi e con una storia, come Forza Italia, in un contesto politico in rapida evoluzione.

Un momento di cambiamento per l’Europa

Aznar ha evidenziato come il mondo stia attraversando un periodo di cambiamenti significativi, definendolo un vero e proprio “cambio di epoca”. In questo scenario, il leader spagnolo ha ribadito la necessità di partiti politici che possano affrontare le sfide attuali con serietà e determinazione. “Abbiamo bisogno di partiti solidi, partiti seri, partiti con una storia”, ha affermato, sottolineando il ruolo cruciale che Forza Italia può svolgere nel panorama politico europeo.

Il futuro di Forza Italia e il ruolo di Tajani

Il messaggio di Aznar non è solo un atto di sostegno personale, ma rappresenta anche una visione per il futuro di Forza Italia. Con la leadership di Tajani, il partito potrebbe continuare a essere un attore chiave nella politica italiana ed europea. Aznar ha ricordato i successi passati ottenuti insieme a Forza Italia e ha espresso la speranza di poter continuare a collaborare in futuro. La fiducia riposta in Tajani è un segnale importante per i membri del partito e per gli elettori, che vedono in lui una figura capace di guidare Forza Italia verso nuove sfide e opportunità.