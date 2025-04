Un documento di grande significato spirituale

Il testamento di Papa Francesco, recentemente diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, rappresenta un atto di profonda spiritualità e umiltà. In questo documento, il Pontefice esprime la sua volontà riguardo al luogo della sua sepoltura, un gesto che riflette la sua fede e la sua devozione alla Madonna.

La scelta della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore come luogo di riposo eterno non è casuale; è un santuario che ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Francesco, simbolo della sua connessione con la tradizione mariana della Chiesa.

La scelta del luogo di sepoltura

Nel testamento, Papa Francesco chiede che le sue spoglie mortali riposino nella navata laterale della Basilica, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. Questa decisione non solo sottolinea il suo legame con la Madonna, ma anche il desiderio di essere vicino ai fedeli che visitano questo luogo sacro. La semplicità del sepolcro, privo di decorazioni e con l’unica iscrizione “Franciscus”, evidenzia l’umiltà del Pontefice, che ha sempre predicato l’importanza della modestia e della povertà spirituale.

Un messaggio di pace e fratellanza

Il testamento non è solo una dichiarazione di volontà, ma anche un messaggio di speranza. Papa Francesco ha dedicato l’ultima parte della sua vita alla sofferenza e alla preghiera per la pace nel mondo. Con queste parole, invita i suoi fedeli a continuare a pregare per lui e per la fratellanza tra i popoli. Questo richiamo alla solidarietà e alla pace è particolarmente significativo in un periodo di tensioni globali, dove il messaggio del Pontefice risuona come un invito all’unità e alla comprensione reciproca.