Il viaggio da incubo di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, nelle sue storie instagram @chiaraferragni, racconta il viaggio da incubo che ha fatto per arrivare in India. "Non mi reggevo in piedi" l'imprenditrice spiega di essersi svegliata con una cistite. Chiara, successivamente, mostra i posti che ha visitato. "Grazie per i consigli che mi avete dato su come gestire il dolore per la cistite" Chiara fa sapere di stare meglio e poi spiega un pò il motivo di questo viaggio