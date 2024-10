Scontro a Amici a causa dell'aria condizionata: Ilan e TrigNO si confrontano sulle loro performance

Ilan e TrigNO hanno avuto uno scontro a Amici, tutto per colpa dell’aria condizionata. Vediamo cosa è successo. I due ragazzi condividono la stessa stanza con Vybes e, durante la notte, Ilan ha deciso di accendere il condizionatore, causando così un malessere a TrigNO, che è stato paragonato a Damon Salvatore in versione sventurata.

TrigNO si confida con il suo insegnante di ginnastica

TrigNO, di primo mattino e senza voce, si è confidato con il suo insegnante di ginnastica: “Qualcuno ha avuto la brillante idea di accendere l’aria condizionata, mentre ci sono decisioni da prendere per noi tre! Sto proprio male! Prometto che se solo potessi parlare, glielo urlerei dritto in faccia. Ma come si fa? Dimmi tu, devo fare una performance senza essere al massimo perché lui aveva caldo durante la notte? Ma stiamo scherzando? Quando lui, tra l’altro, dorme con abiti pesanti? Che diamine!”. Poco dopo, ha incrociato Ilan in casetta, esprimendo la sua frustrazione. “Vattene Ilan, maledetto! Che senso ha accendere il condizionatore di notte? Ho le tonsille gonfie e sento la febbre. Se hai caldo, togli un po’ di vestiti, non accendere il condizionatore rovinando le mie prove. Io sono malato. Ho fatto di tutto per essere qui e non lascerò che l’aria condizionata mi fermi! Fammi le scuse! Fammi le scuse!”.

La reazione di Ilan

Una reazione inaspettata ha colto di sorpresa Ilan, che ha subito assunto un atteggiamento difensivo. Invece di porgere delle scuse, ha lasciato il luogo e si è confidato con Diego: “Mi sembra una manovra astuta! Pensa che voglia compromettere le sue esibizioni! Anche io ho difficoltà con la voce, ma lui si lamenta continuamente di non riuscire a cantar bene, è davvero astuto”.

Il confronto finale

Ilan e TrigNO si sono incontrati nuovamente dopo il conflitto.

“Ci sono modi diversi di esprimere le cose” – ha esclamato Muccino – “ti ho definito astuto perché se la tua performance non va a buon fine, tendi a incolpare me. Non è questo il modo per mantenere delle buone relazioni. Sei certo che la tua voce ti abbia abbandonato a causa mia? A me sembra che ogni volta tu arrivi dicendo di avere problemi vocali, la voce sembra ogni giorno più debole. Non hai dato il via a una conversazione questa mattina, hai innescato una guerra”.

Se desiderate vedere il video della discussione, potete trovarlo cliccando qui, e sembra che la situazione non sia ancora del tutto risolta.