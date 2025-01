Un’intervista che fa discutere

Nelle ultime ore, Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica, in cui ha parlato della sua vita dopo la separazione da Francesco Totti. La conduttrice ha espresso il desiderio di avere un incontro con l’ex marito, sottolineando che l’invito fatto nella sua docu-serie Unica è ancora valido. Ilary ha dichiarato di sperare che un giorno Totti possa accettare di condividere una cena con lei e i loro figli, Cristian, Chanel e Isabel. Tuttavia, ha anche rivelato che, al momento, questa proposta non è stata presa in considerazione dall’ex calciatore.

La risposta di Totti

Francesco Totti ha reagito alle parole di Ilary in modo piuttosto eloquente, postando su Instagram delle foto romantiche con la sua attuale compagna, Noemi Bocchi. Le immagini, accompagnate dalla dolce melodia di Eros Ramazzotti, hanno catturato l’attenzione dei fan. Il brano Tu sei risuona come un chiaro messaggio d’amore, mentre Totti e Noemi si abbracciano in costume a Santo Domingo, dove stanno trascorrendo le vacanze. Questo gesto ha suscitato curiosità, considerando che l’ex capitano della Roma non è solito condividere momenti privati sui social.

Un gioco di segnali

La tempistica dei post di Totti, avvenuta poche ore dopo l’intervista di Ilary, ha alimentato le speculazioni su un possibile scambio di segnali tra i due ex coniugi. Entrambi sembrano voler comunicare che, sebbene le loro vite siano cambiate, entrambi stanno bene e hanno trovato nuove strade. Ilary ha anche parlato della sua felicità con Bastian Muller, evidenziando come si sia ripresa dopo la separazione. D’altra parte, la relazione tra Totti e Noemi sembra essere tornata serena dopo un periodo di turbolenze, in particolare dopo le voci di una presunta liaison tra Totti e la giornalista Marialuisa Jacobelli.

In questo contesto, emerge un quadro complesso: entrambi i protagonisti stanno cercando di ricostruire le loro vite, ma non senza l’ombra del passato. La questione del tradimento rimane in sospeso, poiché Totti non ha mai confermato né smentito le voci, mantenendo un profilo basso e riservato. La frase popolare “i panni sporchi si lavano in casa” sembra rispecchiare la loro attitudine nel gestire le questioni personali lontano dai riflettori.