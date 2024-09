Ilbrano di Fedez dedicato a Chiara Frugoni s'intitola "Allucinazione Collettiva", ecco le parole del singolo.

Fedez, il celebre rapper italiano, ha rilasciato una canzone intitolata "Allucinazione Collettiva", che sembra essere un rimpianto per la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Nonostante abbia precedentemente promesso di non diffamare la madre dei suoi figli, la canzone ha suscitato reazioni, interpretate come velate frecciate verso l'ex moglie. Ferragni ha risposto alla canzone dicendo che essa manca di autenticità ed è un tentativo di sfruttare la situazione attuale. Esprime la sua esasperazione per gli attacchi non provocati, i gossip infondati e le cattive intenzioni, affermando di voler vivere in pace e non essere coinvolta in questi giochi. Al momento, ha scelto il silenzio e non ha rilasciato ulteriori commenti.

Fedez, dopo aver promesso a Francesca Fagnani delle Belve di non diffamare mai la madre dei suoi bambini, ha comunque lanciato alcune frecciate. Fedez ha precedentemente pungolato la giovane nel singolo “Sexy Shop” con Emis Killa e ha permesso a Niky Savage di fare un commento ironico sul Pandoro nel loro recente singolo “DiCaprio”. Tuttavia, nel brano “Allucinazione Collettiva”, il rapper di Milano si mostra più affettuoso. Nonostante ciò, sembra deluso e amareggiato per l’infelice conclusione della loro storia. Si prevede una risposta da parte di Chiara? Non lo sappiamo ancora, ma nel frattempo, ha anticipato la sua disapprovazione per il rilascio di tale canzone nel pomeriggio scorso.

Collettiva Illusione: la canzone di Fedez dedicata a Chiara

Ciao,

Dai segni di vita

È stata soltanto una collettiva illusione

Una notte di agosto, sputo inchiostro

Nonostante il dolore, nonostante il ricordo

Del tuo avvocato che mi ha accusato di tentativo di suicidio

Chiedo perdono, chiedo indulgenza, per il disagio causato

Ho bevuto le gocce ma non frammenti di vetro, sapevo che non volevi sporcare il tappeto (che spreco)

Principi e valori, come perle ai porci

I nostri problemi esposti in Piazza Affari

Il nostro è un duello su chi si protegge meglio

Prima che un giudice ci separi

Ricordi a Sanremo si è oscurata per un caso di cronaca rosa

Tu che mi cacci da casa e io che getto la confezione di Prozac

Hai visto i tuoi amici? Sono solo sicofanti

Saranno contenti senza di me

Sono parassiti, di poco conto

Io odiai loro, ma ti amavo

E mi chiedo ancora se esiste un lieto fine per una triste e contorta favola

Se fossi un’altra tu forse sarebbe completamente un’altra storia

(Lo vestito da sposa è nero)

La vita causa ferite

L’amore scompare

Ma non si riesce a capire

La vita causa ferite

Il tempo cura

L’amore scompare

Ma non si riesce a capire

Fuggo dai problemi, agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi

Sento un corpo che sanguina, forse sta per raggiungere l’inferno

Fisso questo foglio, preferirei ma non posso

Infilarmi nel c*lo quella maledetta fierezza

Dimmi che è un incubo

Mascherato da sogno

Eppure so che mi hai dato le cose più preziose che ho

Con te ho vissuto esperienze che non vivrò mai più

Mi piacerebbe eliminare tutti questi errori.

Guardami nello specchio, dovrei schiaffeggiarmi.

Anch’io ho commesso molti sbagli.

Abbiamo conquistato il titolo di più in colpa.

Ti sbagli se pensi che non ti abbia mai amato.

Sarei stato disposto a uccidere per te, ma mi hai fermato.

I problemi che mi sono causato allo stomaco per tutto lo sporco che ho raccolto.

La gente festeggia sul tuo corpo distrutto, mi chiedo cosa abbiano effettivamente ottenuto.

Sei la più grande distrazione di massa che abbia mai conosciuto.

La vita ferisce.

Il tempo cura.

L’amore svanisce.

Ma non si comprende.

La vita ferisce.

Il tempo cura.

L’amore svanisce.

Ma non si comprende.

E mi chiedo ancora se ci sia un lieto fine per una storia infelice e contorta.

Se fossi stato un me diverso.

Tu una te diversa forse avremmo avuto una storia completamente diversa.

(Il vestito da sposa è nero.)

La vita ferisce.

Il tempo cura.

L’amore svanisce.

Ma non si comprende.

La vita ferisce.

Il tempo cura.

L’amore svanisce.

Chiara Ferragni, che probabilmente aveva ascoltato la canzone prima della sua uscita, commentò così la canzone:

“Stasera, non verrà rilasciata un’altra canzone polemica che ha divertito tanti, ma una pseudo-canzione d’amore, senza alcuna autenticità. Questa è un evidente tentativo di approfittare della situazione attuale; un gesto brutale, considerando che ho passato dieci mesi veramente difficoltosi. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e desidero solo di non essere coinvolta in tali trame. Ho scelto di restare in silenzio in varie occasioni, forse troppe, per proteggere le persone che amo e per salvaguardare la mia famiglia. Però, ora sono esausta. Esausta di subire attacchi non provocati, gossip senza fondamento e voci maligne. Credo che sia ora di mettere fine a tutto questo e di vivere in tranquillità, senza essere coinvolta in circostanze che non mi riguardano né adesso, né in futuro”. Ha deciso il silenzio più completo e al momento non ha detto altro.