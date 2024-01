Imprese, Schiavolin (Snaitech): "In primi 6 mesi 2023 +10% fatturato, Ebitda a 142 mln"

Imprese, Schiavolin (Snaitech): "In primi 6 mesi 2023 +10% fatturato, Eb...

Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) – "Le tre direttrici che hanno guidato il nostro 2023 sono state consolidamento, innovazione e responsabilità sociale. Il consolidamento, all'uscita di quella che è stata la lunga coda che ha caratterizzato il post-Covid, ci ha portato a confermare quote di mercato, rafforzando così il posizionamento dell'azienda. Nei primi 6 mesi del 2023 abbiamo registrato numeri positivi, sia a livello di fatturato con la crescita del 10% a 490 milioni, sia a livello di Ebitda, il margine operativo lordo, che si attesta a 142 milioni, con un semestre successivo, il secondo, che ha largamente confermato il primo". In un'intervista con Adnkronos/Labitalia Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, ha sottolineato l'impegno per un ulteriore consolidamento degli investimenti, con particolare attenzione alla tecnologia digitale, alla cybersecurity e, soprattutto, alle persone.

"Pertanto, possiamo affermare con fiducia che il punto focale del 2023 è stato consolidare i risultati ottenuti e affermarci come una delle principali realtà nel settore del gaming, sia in Italia che in Europa", ha concluso.