Improsafe, parlare di sicurezza con l'improvvisazione teatrale

Milano, 18 nov. (askanews) – La sicurezza sui luoghi di lavoro è di grandissima attualità e ci può essere un modo innovativo se non divertente per imparare, per trasmettere ai più giovani l’importanza di rispettare normative e procedure che salvano la vita. Nella giornata conclusiva del Salone Orientamenti di Genova, organizzato dalla Regione Liguria e che ha visto la partecipazione di circa 100 mila persone, la compagnia TraAttori in collaborazione con la Fondazione LHS ha messo in scena lo spettacolo di improvvisazione teatrale #improsafe.

Gli attori stabiliscono un forte legame con il pubblico: chiedono di inventare una situazione anche paradossale che gli attori interpretano e li rendono parte attiva di uno spettacolo che rappresenta situazioni di lavoro che causano infortuni più o meno gravi strappando pure qualche sorriso pur rispondendo a domande molto serie e importanti. Al termine di ogni sketch la voce narrante sollecita il pubblico a sottolineare gli errori e ne trae una morale “partecipata”.