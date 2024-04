In anteprima il video di "piercing all'anima" di Dolcedormire

Milano, 16 apr. (askanews) - In anteprima il video di "piercing all'anima" (Latarma Records, distribuito ADA/Warner Music Italy), la nuova favola di Dolcedormire, prodotto da fire.projects sotto la direzione creativa di Silvia Violante Rouge. Con questo nuovo brano, Dolcedormire ci conduce in un nu...

Milano, 16 apr. (askanews) – In anteprima il video di “piercing all’anima” (Latarma Records, distribuito ADA/Warner Music Italy), la nuova favola di Dolcedormire, prodotto da fire.projects sotto la direzione creativa di Silvia Violante Rouge.

Con questo nuovo brano, Dolcedormire ci conduce in un nuovo viaggio onirico raccontando ancora una volta una storia intrigante ed enigmatica. Un nuovo personaggio e un nuovo racconto si aggiungono al percorso musicale e personale dell’artista, che va così a delineare traccia per traccia quello che sarà il fil rouge del suo EP di debutto in uscita entro fine anno.

“piercing all’anima” è la trasposizione sotto forma di favola della storia di Dolcedormire che riesce a combattere l’oscurità dei pensieri intrusivi con la propria musica. Il brano, infatti, racconta del ‘chirurgo dei sogni’ che grazie al suo lavoro riusciva ad illuminare le tenebre con la luce delle emozioni, un piercing alla volta.

“In una città nascosta tra le pieghe del tempo, viveva un chirurgo decisamente poco ordinario con un dono soprannaturale – racconta Dolcedormire – Con le sue mani abili, il medico non solo operava sui corpi dei suoi pazienti, ma intrecciava le loro anime con il filo sottile del destino. Era in grado di impiantare piercing che non erano semplici monili di metallo, ma portali che connettevano l’anima al corpo, sbloccando così un sesto senso nei pazienti. Le persone disilluse, perdute nell’oscurità dei loro pensieri, affluivano in cerca di guarigione e così un mondo arido e indifferente veniva riempito dalla potenza delle emozioni, ritratte con colori caldi e vividi”.

Con questo brano, Dolcedormire prosegue il percorso alla ricerca di nuove sonorità e pur rimanendo fedele ai suoni elettronici a cassa dritta e sperimentali, dimostra anche la capacità di saper giocare con nuovi sound orientati verso il mondo pop.