In anteprima "The Scent of Freedom", il nuovo singolo di Tao

Milano, 7 dic. (askanews) – In anteprima “The Scent of Freedom”, singolo tratto dal nuovo album ‘Freedhome’ di Tao in uscita il 9 Dicembre.

Tao, polistrumentista, ha suonato tutti gli strumenti incisi nelle 15 canzoni, in inglese, dell’abum: chitarre elettriche ed acustiche, basso, banjo, bouzouki, mandolino, batteria, percussioni, piano e arrangiamenti archi, accompagnato da Ana, sua musa ispiratrice nonché voce in tutte le canzoni e banjo player in alcune tracce del disco.

In “The Scent of Freedom” Tao canta l’infanzia di Ana, vissuta in un villaggio sperduto nelle campagne “ad Est dell’Eden”.

“Tra i 15 brani dell’album “Freedhome” ho scelto “The Scent of Freedom” per amore, perché è una storia vera, la storia della mia compagna di vita da venti anni, Ana – ha spiegato Tao – Ho voluto dare voce ai sentimenti di chi, come lei, ha dovuto lasciare la casa e gli affetti per uscire da una vita piena di difficoltà e di privazioni.

Sono quest’ultime, come le affronti e le superi, a determinare la persona che sei. Del resto Ana in soli due anni – durante la pandemia – ha imparato a cantare, suonare il banjo e a registrarlo su disco. È proprio una tosta”.