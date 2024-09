In merito al decesso di Gioele Putzu, Lucarelli sostiene Fedez, anche se con qualche riserva.

Il caso del decesso del 9enne Gioele Putzu, deceduto a seguito di un incidente con una porta di calcio a Ozieri, in Sardegna, continua a far discutere. Nonostante la tragedia, le celebrazioni della 131esima edizione della "Beata Vergine del Rimedio" non sono state annullate, inclusa l'esibizione del rapper Fedez. Quest'ultimo è stato criticato per aver deciso di esibirsi in queste circostanze, suscitando polemiche. Fedez ha risposto attaccando i media italiani, ma non ha risposto alle critiche del padre del giovane. In difesa di Fedez è intervenuta la giornalista Selvaggia Lucarelli, sottolineando come le sue osservazioni sono puramente professionali e sostenendo che Fedez non aveva torto nell'esibirsi. Durante la sua difesa, la Lucarelli ha richiamato anche un episodio controverso riguardo Matteo Mariotto, vittima di un attacco di squalo in Australia, che aveva scatenato polemiche nei suoi confronti. Nonostante tutto, Fedez non ha commentato ulteriormente sulla vicenda.

Il tormentato caso del decesso di Gioele Putzu, un ragazzo di 9 anni che ha perso la vita in seguito a un incidente con una porta di calcio a Ozieri, in Sardegna, non sembra trovare pace. Malgrado il tragico evento, le celebrazioni legate alla 131esima edizione della “Beata Vergine del Rimedio” non sono state cancellate, compresa la performance del noto rapper Fedez. Quest’ultimo ha ricevuto significative critiche per aver deciso di esibirsi nonostante la situazione, con molti giornalisti che l’hanno tacciato di indifferenza nei confronti della tragedia. Il musicista ha riposto attaccando i media italiani in risposta alle rigide censure. In seguito, anche il padre del piccolo ha espresso critiche nei confronti di Fedez, affermando che avrebbe dovuto astenersi dal cantare quella sera, in segno di rispetto per il loro dolore. L’ex compagno di Chiara Ferragni, tuttavia, ha scelto di non rispondere ai commenti del padre, probabilmente comprendendo il profondo dolore che lo attanaglia in tali circostanze. Recentemente, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla vicenda, difendendo Fedez. Nonostante le numerose polemiche tra la giornalista e il cantante durante gli anni, culminate con la pubblicazione del libro “Il vaso di Pandoro”, la Lucarelli ha sostenuto che le sue sono soltanto osservazioni a livello professionale, prive di fondamento personale. Ha ribadito questa posizione anche in questa occasione, argomentando a favore di Fedez in merito all’incidente tragico. “In questo caso, Fedez ha chiaramente ragione, pur nel pieno rispetto per i genitori del ragazzo”, ha commentato la Lucarelli.

Nonostante la sua difesa cautelativa, Selvaggia Lucarelli ne ha approfittato per puntualizzare un episodio avvenuto alcuni mesi fa in cui è stata coinvolta, che riguarda Matteo Mariotto. Il giovane di Parma, vittima di un attacco di squalo in Australia che lo ha privato di una gamba, aveva iniziato una raccolta fondi per sostenere i costi medici. Selvaggia Lucarelli aveva esposto alcuni dubbi riguardo a tale iniziativa, facendo notare che le spese mediche in Australia sono coperte da assicurazione e quelle in Italia sono gratuite. Questo episodio aveva scatenato una controversia mediatica, che ha visto la Lucarelli bersagliata di critiche. Successivamente, Matteo è stato invitato nel podcast di Fedez, “Muschio Selvaggio”, dove ha attaccato duramente la giornalista. Ora, a distanza di tempo, Selvaggia ricorda l’episodio in questo modo: “Il nostro eroe sta vivendo proprio quello che ho sperimentato io con l’incidente dello squalo (e a cui lui ha appoggiato con fervore per danneggiarmi). È il potere della vittima. Puoi avere tutta la ragione del mondo, ma se la vittima ti definisce un bastardo (e i media la sostengono), la verità non ha più importanza”. Finora, Fedez non ha risposto al post Instagram della Lucarelli, optando per non commentare ulteriormente su questa tragica vicenda.