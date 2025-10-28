Prodi ospite da Lilli Gruber a Otto e mezzo: l’ex premier analizza la crisi della sinistra italiana e invita a costruire un’alternativa credibile per tornare a governare.

Nel salotto televisivo di Lilli Gruber, Romano Prodi parla con tono calmo ma molto incisivo. Un confronto diretto e asciutto, destinato a riaccendere il dibattito sulla crisi della sinistra italiana?

Prodi e Gruber: la sinistra smarrita e un messaggio severo

Romano Prodi è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 il 24 ottobre, protagonista di un interessante dibattito sulla profonda crisi della sinistra italiana.

Il professore ha parlato con tono pacato ma deciso, convinto… Un giudizio netto: la sinistra non è più un’alternativa di governo? “La destra può perdere voti solo se esiste davvero un’alternativa credibile, con un programma preciso e obiettivi concreti. Al momento, questa alternativa non la vedo.”

Evidentemente sono parole che fanno riflettere, soprattutto perché arrivano da chi, appunto, è stato protagonista e artefice di alcune delle stagioni più significative del centrsinistra italiano. Per il Professore, la crisi non è solo di leadership è bensì più profonda… Mancanza di visione, di unità, di coraggio. Il centrosinistra — ha spiegato — non riesce a parlare al Paese reale. “La gente cerca un’alternativa concreta, ma non la trova.” Un’ammissione amara, detta con quella calma che amplifica l’effetto più di qualsiasi tono acceso.

Durante la trasmissione televisiva non è stato fatto alcun nome, ma il riferimento al Partito Democratico è sembrato chiaro ad alcuni, una bacchettata forse? No probabilmente più un appello che una vera e propria critica, infatti Prodi ha invitato a guardare avanti. A ricostruire un progetto quindi che non sia solo fatto di opposizione. “Il centrosinistra esiste, ma non ha la forza né la visione per dire: siamo pronti a governare.”

Prodi e Gruber: il realismo politico e l’assenza di allarmi

Nel corso dell’intervista, c’è stato anche un passaggio molto chiaro sul governo Meloni. Nessun allarme democratico? No ribadisce con decisione il professore, nessuna denuncia di rischio per le istituzioni. “Non c’è alcun rischio democratico con il governo Meloni.” Una frase che ha colpito, netta, convinta e senza esitazioni.

Romano Prodi ha invece invitato la sinistra italiana a concentrarsi su ciò che conta davvero, quindi, costruire una proposta credibile, concreta, capace di parlare ai cittadini e affrontare i problemi economici e sociali. “Il centrosinistra ha voltato le spalle al Paese”, ha detto quasi sottovoce. Ma con quella fermezza che non lascia spazio a equivoci.

Un richiamo all’autocritica, al realismo, alla responsabilità? Una lezione di pragmatismo, più che di nostalgia, ed ecco che la sua voce — calma, ma ferma — suona come un monito: senza unità e chiarezza, la sinistra resterà ferma, mentre la destra continuerà a rafforzarsi.

Una riflessione sincera, ma assolutamente necessaria. E forse, in quella sera a Otto e mezzo, più che una critica, Prodi ha consegnato una bussola? Sta alla sinistra decidere se usarla.