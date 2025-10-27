Una scossa di terremoto poco fa ha interrotto la quiete della notte portoghese, sorprendendo i residenti di Benavente tra il silenzio della campagna e il tremolio improvviso delle finestre.

Erano le 2:07 di notte, in Portogallo, quando una scossa di terremoto poco fa ha interrotto il silenzio e fatto tremare per un attimo la terra.

La scossa era un magnitudo 2.0 ed è stata registrata nel comune di Benavente, nel distretto di Santarém. Lo ha confermato l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera (IPMA), che ha diffuso la nota ufficiale poche ore dopo l’evento. Dove si trovava l’epicentro? L’epicentro è a circa dieci chilometri a est-sud-est della cittadina, a una profndità che l’IPMA definisce “compatibile con la normale attività sismica dell’area”.

Nessun danno apparentemente? No nessuna emergenza almeno per ora non se ne registrano… Solo la paura quella sì e qualche finestra aperta di colpo… Diversi residenti hanno raccontato di aver sentito “un colpo netto, come un camion che passa vicino casa”, ma poi tutto è tornato tranquillo. Sui social, nel giro di pochi minuti, le prime segnalazioni: «Avete sentito anche voi?», scrive qualcuno su X. Le linee telefoniche dei centralini si sono animate per qualche istante, giusto il tempo di ricevere conferme e rassicurazioni.

Scossa di terremoto poco fa, l’IPMA rassicura: evento lieve

«Un sisma di lieve intensità, tipico dell’attività sismica ordinaria del distretto di Santarém», si legge nella comunicazione ufficiale pubblicata dall’IPMA. Gli esperti, contattati dai media locali, hanno ribadito che non si trtta di un episodio anomalo. Tutto rientra nei parametri. Nessuna allerta al momento non se ne registrano…

Nel frattempo, a Benavente, la vita è ripresa per fortuna come sempre… Attualmente se ne parla ancora, con quella curiosità tipica di chi ha vissuto un piccolo spavento e ora cerca di capire… «Sembrava niente, ma l’ho sentito», racconta una donna ai microfoni di RTP Noticias.