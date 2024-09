In un prossimo Consiglio dei Ministri, Meloni presenterà un disegno di legge riguardante le pratiche subacquee.

In un prossimo Consiglio dei Ministri, Meloni presenterà un disegno di legge...

"La Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, durante un messaggio video per il Forum "Risorsa Mare" 2024 a Palermo, ha affermato che l'Italia mira a riacquistare un ruolo centrale nel panorama internazionale, in particolare nell'economia marittima e nell'esplorazione subacquea. Ha ricordato la creazione del Polo nazionale della dimensione subacquea e l'imminente proposta di legge per regolamentare tale settore. Concludendo, ha sottolineato come il governo intenda utilizzare la storia e l'identità marittima italiana per guidare il paese nel 21° secolo."

“Essendo noi nel cuore del Mediterraneo, che a sua volta è tornato ad occupare una posizione centrale nel globo, l’Italia può sfruttare un’opportunità unica – quella di riacquistare un ruolo fondamentale e primario negli scenari internazionali, in particolare nell’economia marittima”. Questo è quanto ha affermato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in un messaggio video inviato al secondo Forum “Risorsa Mare” 2024 che si sta svolgendo a Palermo. Ha anche sottolineato come l’Italia miri a ricoprire una posizione di rilievo nell’esplorazione del mondo subacqueo, un settore emergente.

La Presidente ha poi ricordato la creazione del Polo nazionale della dimensione subacquea e l’imminente presentazione in Consiglio dei Ministri di una proposta di legge per governare e regolamentare questo settore.

Durante il suo periodo a Palazzo Chigi, le è stato riferito che l’ufficio del Presidente del Consiglio è conosciuto come la ‘prua d’Italia’. Questo ha stimolato una riflessione sulla connessione profonda della nostra identità e della nostra storia con il mare. In conclusione, ha dichiarato che il compito del governo è quello di usare questa storia e identità per guidare il paese nel futuro, tracciando i percorsi del 21° secolo.