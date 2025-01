Al momento sono 25 le vittime dei devastanti incendi divampati a Los Angeles e 150mila persone sono rimaste senza casa. La contea di Los Angeles ha inoltre dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per i fumi e le particelle leggere trasportate dall’aria, che possono rappresentare una minaccia per la salute immediata e a lungo termine.

Incendi a Los Angeles: dichiarata emergenza sanitaria per i fumi tossici

Il fumo e le particelle leggere trasportate dall’aria a seguito degli incendi scoppiati a Los Angeles possono rappresentare un pericolo per la salute immediata e a lungo termine. Per questo motivo la contea di Los Angeles a dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. Nel frattempo il National Weather Service ha ripristinato il livello di allerta più alto in alcune zone di Los Angeles e di Ventura, in quanto sono previste ulteriori raffiche di vento.

Incendi a Los Angeles: continuano le indagini

Continuano le indagini per stabilire le cause degli incendi che hanno devastato Los Angeles. Si parla infatti di diversi roghi accesi contemporaneamente e diffusi poi dai forti venti. Al momento sono tre le persone fermate con l’accusa di incendio doloso nel quartiere di Palisades, mentre una quarta persona è stata accusata di aver provocato un incendio in un parco di Azusa. Sono 11 invece le persone arrestate fino a ora per vandalismo e furto.