Incendio doloso al circolo ricreativo Quadraro di Roma

Un incendio che scuote il quartiere

Nella notte scorsa, un incendio ha devastato il circolo ricreativo Quadraro, situato in via dei Sulpici a Roma. Questo locale, noto per essere un punto di ritrovo per gli ultrà della Roma, è stato teatro di un evento inquietante che ha allarmato la comunità locale. Le fiamme, visibili da lontano, hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti, che hanno immediatamente allertato le autorità competenti.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Polizia e vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul posto, affrontando la situazione con prontezza. I vigili del fuoco hanno dovuto entrare nel locale attraverso una finestra per domare le fiamme, che avevano già preso piede all’interno. La rapidità dell’intervento ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente, ma i danni al circolo sono stati significativi. Durante le operazioni di spegnimento, è stata rinvenuta una molotov contenente liquido infiammabile, un chiaro segnale che l’incendio potrebbe essere stato doloso.

Indagini in corso senza testimoni

Attualmente, la Digos ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio e identificare eventuali responsabili. Tuttavia, la mancanza di telecamere di sorveglianza nella zona e l’assenza di testimoni oculari complicano le indagini. Gli investigatori stanno esaminando ogni possibile pista, considerando il contesto del circolo e la sua frequentazione da parte di tifosi. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei luoghi di ritrovo e sulla possibilità di atti di violenza legati al tifo calcistico.