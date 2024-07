Uno scooter si è schiantato in via Leopardi a Fuorigrotta: un nuovo incidente nelle strade che si trasformano in circuiti da corsa

La giovane Rita Granata era morta dopo essere stata investita lo scorso 5 maggio via Leopardi, a Fuorigrotta. E sulle stesse strade, nel corso della notte appena trascorsa, si è verificato un altro incidente che ha rischiato di essere fatale per un giovane.

Incidente a Fuorigrotta: lo schianto con lo scooter

Non lontano dalle scuole Pie, a Fuorigrotta, le strade si trasformano durante la tarda serata in un circuito da corsa. Proprio lì, non più tardi di due mesi fa, la 27enne Rita Granata era stata investita e uccisa, mentre nel corso della notte appena passata, un altro incidente ha rischiato di risultare fatale per un giovane. Secondo quanto appreso, il ragazzo avrebbe perso il controllo del suo scooter per finire a terra. Fortunatamente, sono state scongiurate le più gravi conseguenze.

Incidente a Fuorigrotta: il precedente

“Sembra che sia stato coinvolto uno scooter che è finito al suolo in via Giacomo Leopardi, all’altezza delle Scuole Pie. La stessa strada dove poche settimane fa è stata travolta e uccisa la giovane Rita Granata“ – comunica via social il deputato Francesco Emilio Borrelli – “Come ci hanno raccontato alcuni residenti, anche se sul posto sono intervenute le autoambulanze pare che non ci siano state gravi conseguenze. Di sera Fuorigrotta diventa un enorme autodromo o una pista di motocross. A nulla sono servite le tragiche morti come quella di Rita Granata, Proprio via Leopardi è diventata più volte luogo di tragedie a causa dell’alta velocità e della follia“.