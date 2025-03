Tragico incidente stradale oggi, mercoledì 19 marzo, poco prima delle 16, sulla Strada statale 639 dei Laghi, a Cisano Bergamasco. Un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente.

Incidente, auto e camion coinvolti in terribile frontale

L’incidente si è verificato intorno alle 16 lungo la Strada provinciale 639, nella zona di Bisone. L’allarme è stato lanciato in codice rosso. La centrale operativa di Areu ha prontamente inviato sul posto l’elisoccorso del 118, partito da Bergamo, insieme a un’ambulanza e a un medico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lecco con un’autogrù, i colleghi di Bergamo, oltre ai carabinieri di Zogno e quelli del comando provinciale.

Incidente, auto e camion coinvolti in terribile frontale: bilancio drammatico

Un uomo di 36 anni ha tragicamente perso la vita oggi a Cisano Bergamasco, comune della Valle San Martino, in seguito a un violentissimo scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava e un camion. Inutili i tentativi di rianimazione ad opera dei sanitari del 118.

Il conducente del camion, un 41enne, è stato soccorso, visibilmente sotto shock per l’accaduto. Ha riportato lievi contusioni e non è stato necessario il suo trasferimento in ospedale.

Per ricostruire la dinamica dello schianto, la Polizia stradale di Treviglio sta esaminando le testimonianze degli automobilisti presenti e le registrazioni delle telecamere della zona. Secondo una prima ricostruzione, il 36enne avrebbe incontrato il camion durante una manovra di sorpasso e non sarebbe riuscito a evitare il violento impatto frontale.