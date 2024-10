L'italiana Leonora Barbieri è morta in un incidente in moto ai Caraibi: si era trasferita lì con il compagno

36enne, insegnante di storia dell’arte, artistica e musicista, da qualche anno Leonora Barbieri aveva deciso di cambiare vita e di trasferirsi dai suoi luoghi d’origine sull’isola di Sint Marteen insieme al compagno Michael. Proprio ai Caraibi, la sua vita è terminata bruscamente a causa di un tremendo incidente in moto.

Incidente fatale ai Caraibi: lo schianto in moto

Erano le 5 del mattino dello scorso sabato quando, per cause ancora da accertare, la moto sulla quale si trovava Leonora Barbieri è andata improvvisamente a schiantarsi contro la cabina di un contatore. Quella notte, la donna non era con il suo compagno, l’uomo per il quale aveva deciso di trasferirsi ai Caraibi, lasciando la Brianza. La 36enne era seduta dietro ad un’altra persona che ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato. Per i due non c’è stato nulla da fare. Sono morti pochi minuti dopo l’incidente.

Incidente fatale ai Caraibi: il ricordo di Leonora

“Non abbiamo parole per descrivere ciò che sentiamo, ma sappiamo bene cosa ci ha lasciato Leo: la sua risata, la sua passione incendiaria, il suo impegno. Condividiamo questo e condivideremo altri ricordi perché la Libera Scuola di Italiano di Brucaliffo è fatta di persone e Leonora ha sempre fatto la differenza dentro e fuori da quelle aule” – la ricorda così l’associazione per la quale Leonora era stata anche la presidente.