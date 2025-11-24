Incidente Mortale sul Lavoro a Rovigo: Operaio Schiacciato Tragicamente

Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Sant’Apollinare, una frazione della provincia di Rovigo, dove un operaio di 47 anni ha tragicamente perso la vita. L’episodio è avvenuto all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione di materiali plastici, un settore che, come dimostrano i recenti eventi, presenta non poche insidie per la sicurezza dei lavoratori.

La dinamica dell’incidente

Il tragico evento si è verificato intorno alle 16:30, quando l’operaio è stato schiacciato da un muletto, un veicolo utilizzato per il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti. Secondo le prime informazioni, le circostanze che hanno portato a questo incidente sono ancora in fase di accertamento. Le autorità competenti stanno indagando per chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’allerta, una squadra dei Vigili del fuoco di Rovigo è intervenuta sul luogo dell’incidente, supportata da un’autogru per tentare di liberare l’uomo intrappolato. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatare il decesso dell’operaio, un fatto che ha profondamente colpito la comunità locale.

Un problema sempre più grave

Purtroppo, questo incidente non è un caso isolato. Negli ultimi anni, la provincia di Rovigo ha visto un aumento significativo degli incidenti mortali sul lavoro. Solo una settimana prima, un altro operaio era deceduto dopo una caduta dal tetto di un capannone. Questi eventi tragici sollevano interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’efficacia delle misure di prevenzione attuate nelle aziende.

Richiesta di maggiore attenzione

Roberto Toigo, segretario provinciale della Uil Veneto, ha espresso la necessità di una presa di coscienza collettiva per affrontare la crescente incidenza di incidenti sul lavoro. I dati parlano chiaro: negli ultimi dieci anni, si sono registrate in media circa 1.200 vittime all’anno in Italia, un numero che supera le 10.000 complessive. Toigo ha sottolineato che gli incidenti per schiacciamento sono tra i più frequenti, subito dopo le cadute dall’alto.

Prospettive future

Con l’insediamento della nuova giunta regionale del Veneto, è fondamentale riprendere le discussioni sul Piano strategico per la salute e la sicurezza sul lavoro. È imperativo che vengano adottate misure concrete per prevenire ulteriori tragedie e garantire la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori, compreso quello della lavorazione dei materiali plastici, dove si è verificato l’ultimo incidente fatale.