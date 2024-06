Incidente mortale sulla E45 a Lidarno: carrozziere travolto mentre prestava soccorso

Intralcio al traffico nei pressi dello svincolo per Lidarno: l’uomo è deceduto mentre riparava un veicolo in panne

Verso le ore 11 della mattinata odierna, mercoledì 26 giugno, un tragico incidente si è verificato sulla E45, all’altezza dello svincolo di Lidarno in direzione Cesena. Un carrozziere di 59 anni di una conosciuta ditta di Bastia Umbra è morto mentre prestava soccorso a un veicolo in panne. L’incidente mortale è avvenuto nei pressi di un’area di servizio.

Carrozziere morto a Lidarno, cosa è accaduto

Secondo le testimonianze degli automobilisti presenti, l’uomo è stato investito da un camion mentre stava assistendo il conducente del veicolo in difficoltà. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori Anas, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118. Nonostante i tentativi dei soccorritori, non è stato possibile salvare il carrozziere. Purtroppo, il 59enne è morto sul colpo a seguito della gravità delle ferite riportate.

L’intervento delle autorità

Le circostanze precise dell’incidente mortale sono ancora sotto indagine, tuttavia, le prime ricostruzioni indicano che l’uomo si trovava sulla carreggiata al momento dell’impatto. Al momento, non è chiaro se l’uomo fosse fermo o in movimento, né se ci fossero altre persone coinvolte. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali video di sorveglianza per chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Nel frattempo, l’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di indagine.