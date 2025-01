Un dramma che scuote la comunità

Un incidente stradale mortale ha scosso la comunità di Canosa di Puglia e Barletta, nel nord Barese, nella notte tra sabato e domenica. Due giovani, un 25enne e un 23enne, hanno perso la vita in un tragico scontro avvenuto poco dopo la mezzanotte. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando un profondo senso di tristezza e incredulità tra i residenti.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi viaggiavano a bordo della loro auto quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente con un camion. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai giovani, che sono deceduti sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. La scena è stata descritta come straziante, con i vigili del fuoco di Barletta e le forze dell’ordine che hanno lavorato per ore per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Le reazioni della comunità

La notizia della tragedia ha suscitato un’ondata di dolore tra amici e familiari delle vittime. Molti giovani della zona si sono riuniti per esprimere il loro cordoglio e ricordare i due ragazzi, noti per la loro vivacità e il loro spirito allegro. La comunità si è stretta attorno alle famiglie colpite, offrendo supporto e solidarietà in un momento così difficile. Le autorità locali hanno anche espresso il loro rammarico per l’accaduto, sottolineando l’importanza della sicurezza stradale e l’urgente necessità di interventi per prevenire simili tragedie in futuro.