Un drammatico incidente si è verificato nella notte appena trascorsa sulla Morolense, all’altezza di Supino: un morto e tre feriti gravi nell’impatto.

Incidente sulla Morolense: morto un 32enne

Questa notte, intorno alle 3, in via Morolense all’altezza di Supino, una Ford Focus è finita fuori strada. Il tragico impatto non ha lasciato scampo al conducente dell’auto, un 32enne di origine albanese residente ad Alatri.

I soccorritori lo avrebbero rinvenuto esanime a terra fuori dall’auto. Purtroppo per lui, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano: il ragazzo è morto sul colpo.

Incidente sulla Morolense: tre feriti gravi

Feriti in modo grave gli altri tre occupanti del veicolo, tutti connazionali. Per loro si è reso necessario l’immediato trasferimento all’ospedale Spaziani di Frosinone in gravi condizioni. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul loro stato di salute.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, oltre ai carabinieri di Supino e del Nucleo operativo radiomobile di Frosinone ed ai vigili del fuoco.

Le indagini dopo l’incidente sulla Morolense

Sul posto, oltre al personale medico che ha provveduto al trasferimento in ospedale dei feriti, i carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito. Le cause che hanno portato l’autovettura a finire fuori strada sono in queste ore al vaglio degli inquirenti.