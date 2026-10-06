Due donne e due bambine di 4 anni sono state investite da una Renault Captur a largo Somalia. Le quattro persone sono state trasportate in ospedale.

Paura a Roma, dove due donne e due bambine di 4 anni sono state investite da un’automobile a largo Somalia, all’altezza di via Filippo Marchetti. L’incidente si è verificato intorno alle 18 di lunedì 5 ottobre: le quattro persone sono state soccorse e trasferite in diversi ospedali della Capitale, mentre la Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Rilievi della Polizia Locale, si cerca di ricostruire l’incidente a Roma

Dopo l’investimento, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale appartenenti al II Gruppo Parioli. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione le fasi dell’incidente e comprendere cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’impatto.

Al momento, la dinamica esatta resta al vaglio degli investigatori.

Per chiarire eventuali responsabilità potrebbero risultare determinanti diversi elementi, a partire dalle testimonianze raccolte tra le persone presenti in largo Somalia al momento dello schianto. Gli agenti potranno inoltre verificare le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, così da ricostruire il percorso seguito dalla Renault Captur e la sequenza dell’investimento.

Gli accertamenti proseguiranno quindi per fare piena luce sull’incidente e sulle circostanze che hanno portato al coinvolgimento delle quattro pedoni.

Incidente a Roma, due donne e due bambine di 4 anni investite da un’auto

Momenti di forte apprensione nel quartiere Trieste-Salario, a Roma, dove nel tardo pomeriggio di lunedì 5 ottobre quattro persone sono state investite da un’automobile. L’incidente si è verificato intorno alle 18, all’altezza di largo Somalia, nei pressi di via Filippo Marchetti. Come riportato da Canale Dieci, a essere coinvolte sono state una donna di 32 anni originaria del Brasile, una 25enne italiana e due bambine di appena 4 anni. La vettura, una Renault Captur, era condotta da un uomo di 70 anni.

Le quattro persone investite sono state prese in carico dai sanitari e trasferite in diverse strutture ospedaliere della Capitale. La 32enne sarebbe stata accompagnata al Policlinico Gemelli in codice rosso, mentre la 25enne sarebbe stata trasportata all’Umberto I con codice arancione. Anche per le due bambine è stato disposto un trasferimento in codice rosso: una sarebbe stata portata al Bambino Gesù, l’altra al presidio del Gemelli.