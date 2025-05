Un grave incidente sull’A7

Un incidente stradale ha scosso l’autostrada A7 Milano-Genova, precisamente tra il casello di Genova Bolzaneto e l’allacciamento con l’A12. Una motociclista di circa 40 anni ha perso il controllo del suo mezzo, finendo per impattare contro il guardrail. La violenza dell’impatto ha causato il suo sbalzamento nella carreggiata opposta, rendendo necessaria l’intervento immediato dei soccorsi.

Interventi di emergenza

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, segno della gravità delle sue condizioni. Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente i soccorsi sanitari e meccanici, insieme ai vigili del fuoco e alle pattuglie della polizia stradale. La direzione primo tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha attivato tutte le procedure necessarie per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza degli altri automobilisti.

Disagi per il traffico

A causa dell’incidente, il tratto autostradale interessato è stato chiuso, causando notevoli disagi al traffico. Aspi ha comunicato che il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A12 verso Genova è attualmente inaccessibile, con code che si estendono per circa 1 km in entrambe le direzioni. Non risultano coinvolti altri veicoli, il che fa supporre che si tratti di un incidente autonomo. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per evitare ulteriori complicazioni.