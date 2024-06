Le prime informazioni parlano di un incidente avvenuto questa mattina poco prima delle sette sulla Statale 196, all’uscita di Villasor, in Sardegna, che ha riguardato una macchina che si è ribaltata, causando la morte della donna alla guida del mezzo. A quanto pare non sono stati coinvolti altri veicoli nell’incidente.

Incidente a Villasor causa la morte di una donna

Al momento le informazioni in merito a quanto avvenuto sono ancora scarse, non è stata ad esempio ancora identificata la donna che ha perso la vita a causa dell’incidente che sarebbe avvenuto poco prima delle sette di questa mattina precisamente sulla Statale 196, all’uscita di Villasor, a poca distanza dal primo bivio per Serramanna, di fronte allo stabilimento dell’acqua Federica.

A quanto pare la vettura della donna è uscita fuori strada per poi ribaltarsi, ed è proprio a causa dell’impatto che la vittima è rimasta praticamente schiacciata e bloccata tra le lamiere. Probabilmente la morte è avvenuta quasi istantaneamente, perché quando i soccorsi sono arrivati, non c’era già più nulla da fare.

L’incidente non ha coinvolto altri mezzi e adesso bisognerà attendere per capire precisamente cosa sia successo e se tutto sia stato frutto di un malore improvviso o se le cause siano da ricercare altrove.