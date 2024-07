Un grave incidente si è verificato questa mattina a Ravenna sulla via Romea in direzione Nord: traffico in tilt

L’incidente si è verificato questa mattina sulla Romea, all’altezza di Bellocchio, con l’impatto tra un camion e un’auto: il conducente dell’automobile è stato ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente sulla Romea

Il grave incidente si è verificato questa mattina a Ravenna sulla via Romea in direzione Nord, al confine con il territorio di Ferrara.

Il conducente dell’auto è stato trasportato in gravi condizioni con l’elimedica al Bufalini di Cesena. Illeso, invece, l’autista del camion.

Traffico in tilt dopo l’incidente

Almeno 7 i chilometri di fila in direzione Nord e circolazione bloccata anche nell’altro senso di marcia, con auto incolonnate già prima della rotonda di Casalborsetti verso Ferrara.

Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e per regolare il traffico insieme alla Municipale, che dopo aver svolto le prime indagini ha bloccato entrambi i sensi di marcia sulla strada. A tal proposito, per chi deve mettersi in viaggio si consiglia di percorrere strade alternative.

Gli ultimi aggiornamenti

Stando agli ultimi aggiornamenti pubblicati dagli automobilisti sul gruppo Facebook ‘Tutta la Romea minuto per minuto’, la situazione intorno alle ore 11 sarebbe migliorata: la strada è stata libera dal camion che occupava la carreggiata. In questo momento si sta smaltendo la colonna di traffico che si è creata dopo il grave impatto.