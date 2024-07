Un ragazzo di soli 20 anni sta lottando tra la vita e la morte dopo che questa notte è stato protagonista di uno sfortunato incidente stradale. Il sinistro, che secondo le prime informazioni che arrivano, sembrerebbe essere stato autonomo, è dipeso forse da una distrazione o da un colpo di sonno.

Pontedecimo, incidente nella notte: la caduta con lo scooter

Era circa l’1 della notte appena trascorsa, quella tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, quando un ragazzo di appena 20 anni si è trovato coinvolto in un pericoloso incidente stradale. Secondo quanto si apprende, sembra che il 20enne stesse rientrando verso casa con il suo motorino, quando ad un tratto avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote. Nessun altro veicolo coinvolto, almeno questa è la prima ricostruzione fornita dalle autorità: si è trattato di un incidente autonomo.

Pontedecimo, incidente nella notte: il ricovero

Sul posto, pochi attimi dopo l’incidente, sono giunti i sanitari del 118. I medici hanno provato a stabilizzare il giovane per poi trasferirlo in ambulanza all’ospedale San Martino. Attualmente, il ragazzo si trova ancora nella clinica, dove è arrivato in codice rosso e dove è stato intubato.