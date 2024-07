La donna ha riportato un trauma facciale ed è stata portata in ospedale in codice rosso

Una donna di 40 anni è stata travolta da un’auto in via Pinasco, sul cavalcavia di Quarto, intorno alle 15:30 di questo pomeriggio, mercoledì 24 luglio: è in gravi condizioni.

Donna travolta mentre cammina sul marciapiede: è grave

Secondo le prime informazioni, la vittima stava camminando sul marciapiede quando è stava investita dall’auto: la 40enne è stata sbalzata dal veicolo a una decina di metri di distanza. La donna ha riportato un trauma facciale ed è stata accompagnata, intubata, in codice rosso al pronto soccorso del San Martino in gravi condizioni. Alla guida dell’auto c’era una donna di mezza età, che non ha subito particolari conseguenze. Sul posto sono intervenuto l’automedica Golf 1, un’ambulanza della Croce Gialla e la polizia locale, che ha chiuso la strada per effettuare tutti i rilievi del caso.

La dinamica dell’incidente

Sono in corso gli accertamenti da parte della sezione Infortunistica della polizia locale: all’origine dell’incidente non sembra esserci un malore della donna alla guida dell’auto. La polizia locale verificherà anche il telefono dell’automobilista per escludere che lo stesse utilizzando al momento dell’incidente.

