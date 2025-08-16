Incidenti: scontro moto-auto, morto un emigrato in vacanza a Licata

Palermo, 16 ago. (Adnkronos) - Scontro mortale sulla Strada provinciale San Michele, a Licata (Agrigento). La vittima è Calogero Domenico Cavaleri, 31 anni, originario di Licata ma emigrato in Germania. Era tornato proprio dalla Germania per trascorrere le vacanze nella sua città di or...

Palermo, 16 ago. (Adnkronos) – Scontro mortale sulla Strada provinciale San Michele, a Licata (Agrigento). La vittima è Calogero Domenico Cavaleri, 31 anni, originario di Licata ma emigrato in Germania. Era tornato proprio dalla Germania per trascorrere le vacanze nella sua città di origine. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare la motocicletta condotta da Cavaleri si è scontrata con un'autovettura.