Incontro Cruciale tra Mishustin e Li Qiang a Hangzhou: Rafforzare la Cooperazione Economica

Mikhail Mishustin e Li Qiang si incontrano per discutere nuove opportunità di cooperazione economica e sinergie strategiche.

Il premier russo Mikhail Mishustin ha avviato una visita di due giorni in Cina, culminata con un incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Questa missione si svolge a Hangzhou e segna un passo significativo nelle relazioni bilaterali tra i due paesi, che cercano di potenziare i legami economici e politici.

Durante l’incontro con il primo ministro cinese Li Qiang, i due leader hanno approfondito vari aspetti della cooperazione commerciale e della partnership energetica.

Mishustin ha sottolineato che la Cina si conferma come il principale partner commerciale della Federazione Russa, con il commercio bilaterale che avviene quasi esclusivamente nelle rispettive valute nazionali, riducendo drasticamente l’uso del dollaro e dell’euro.

Analisi del commercio bilaterale

Tuttavia, secondo il quotidiano commerciale Kommersant, il commercio tra Russia e Cina è destinato a subire una flessione nel 2025, segnando un cambiamento rispetto all’andamento positivo degli anni precedenti. Per la prima volta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, i dati mostrano un calo del 9.4% nel commercio tra i due paesi nei primi nove mesi del 2025, con un volume totale che si attesta a 163.62 miliardi di dollari.

Fattori del declino commerciale

Le ragioni di questo declino sono molteplici: in primo luogo, le sanzioni internazionali imposte alla Russia hanno creato un ostacolo significativo. Inoltre, la domanda interna in Cina si è ridotta e il mercato russo è stato saturato da prodotti cinesi. Questi fattori combinati hanno contribuito a una diminuzione dell’intensità commerciale tra i due giganti asiatici.

Accordi siglati durante la visita

Nonostante le sfide economiche, le delegazioni di entrambi i paesi hanno firmato un totale di otto accordi durante l’incontro. Questi comprendono collaborazioni su questioni umanitarie, intese tra i servizi doganali e misure per prevenire il trasferimento illegale di materiali nucleari attraverso le frontiere. Inoltre, è stato concordato un piano d’azione russo-cinese per la cooperazione in ambito di sistemi di navigazione satellitare per il periodo 2026-2030, un passo importante per l’integrazione tecnologica tra i due paesi.

L’incontro di Hangzhou rappresenta un momento cruciale per le relazioni tra Russia e Cina. Mentre emergono segnali di difficoltà nel commercio bilaterale, i leader di entrambi i paesi sono determinati a mantenere e rafforzare i legami attraverso accordi strategici e una continua cooperazione in vari settori.