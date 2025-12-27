Incontro Storico tra Zelensky e Trump: Possibilità di Accordo di Pace per l'Ucraina

Domani, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà a Mar-a-Lago, in Florida, per un incontro cruciale con il presidente americano Donald Trump. Questo incontro rappresenta una tappa importante verso la definizione di un piano di pace articolato in 20 punti, mirato a porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia. Zelensky ha espresso ottimismo, dichiarando che l’accordo è quasi concluso, con un livello di realizzazione pari al 90%.

Le aspettative dell’incontro

Il presidente Trump ha risposto con cautela, affermando che la decisione finale spetterà a lui, ma ha anche mostrato un approccio positivo, ritenendo che il meeting possa portare a buoni risultati. Gli argomenti principali all’ordine del giorno riguarderanno le garanzie di sicurezza e le questioni territoriali, in particolare la situazione nel Donbass, che rimane un punto nevralgico del conflitto.

Il nodo del Donbass

La Russia considera il Donbass un obiettivo strategico, nonostante attualmente controlli solo il 70% della regione del Donetsk. Da parte sua, l’Ucraina ha sempre rifiutato compromessi territoriali, ma si è mostrata aperta all’idea di creare una zona smilitarizzata, in cui entrambe le parti potrebbero ritirare i propri militari. Questo potrebbe rappresentare una via di mezzo per avviare un dialogo costruttivo.

Le garanzie di sicurezza e il futuro

Per l’Ucraina, è fondamentale ricevere garanzie di sicurezza che possano prevenire futuri attacchi russi. Zelensky ha sottolineato l’importanza di un meccanismo di sicurezza complessivo, supportato da Stati Uniti ed Europa, per eliminare il rischio di escalation del conflitto. Le forze armate ucraine potrebbero prevedere un organico di circa 800.000 uomini in tempo di pace, una misura che Zelensky ritiene essenziale per la stabilità nazionale.

Il referendum e le sfide logistiche

Un’altra novità emersa è l’intenzione di Zelensky di sottoporre il piano a un referendum, a condizione che la Russia accetti una tregua di almeno 60 giorni. Tuttavia, il presidente ucraino è consapevole delle difficoltà logistiche e di sicurezza legate all’organizzazione di un voto, affermando che è preferibile non tenere un referendum piuttosto che farlo in condizioni inadeguate.

Le reazioni da Mosca

Nonostante i progressi percepiti, da Mosca giungono segnali di riserva. Il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Riabkov, ha dichiarato che il piano di Zelensky differisce in modo sostanziale da quello che la Russia sta negoziando con gli Stati Uniti. La Russia, infatti, continua a lavorare su un accordo di 27 punti, e Riabkov ha avvertito che senza una soluzione ai problemi fondamentali della crisi, non sarà possibile arrivare a un accordo definitivo.

La tensione rimane alta, ma l’incontro di domani potrebbe rappresentare un passo significativo verso una risoluzione pacifica. Entrambi i leader dovranno affrontare le complessità della situazione e trovare un terreno comune per proseguire il dialogo. Mentre l’Ucraina cerca di garantire la propria sovranità e sicurezza, gli Stati Uniti rimangono un partner chiave nella ricerca di una stabilità duratura nella regione.