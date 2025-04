Un incendio devastante a Torre Angela

La Procura di Roma ha avviato un’indagine su un incendio che ha colpito una concessionaria Tesla a Torre Angela, un quartiere della capitale. L’incendio, avvenuto in una notte di ottobre, ha distrutto ben 17 auto, lasciando dietro di sé un panorama di devastazione. Le fiamme, di notevole intensità, hanno sollevato sospetti su un possibile attacco doloso, portando gli inquirenti a considerare l’ipotesi di un atto terroristico o di un’azione di matrice anarchica.

Il coinvolgimento del pool antiterrorismo

Le indagini sono state affidate a un pool antiterrorismo, che sta esaminando attentamente le circostanze dell’incendio. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se ci siano collegamenti con gruppi europei noti per aver compiuto attacchi simili in passato. La violenza dell’incendio, che sembra suggerire l’uso di sostanze acceleranti, ha spinto le autorità a considerare la possibilità che l’azione fosse mirata e premeditata.

Le parole di Elon Musk e la sorveglianza delle strutture Tesla

Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha commentato l’accaduto, parlando esplicitamente di terrorismo. Questo ha attirato l’attenzione su un tema delicato: la sicurezza delle strutture Tesla in Italia. In risposta all’incidente, le principali rivendite e i punti di ricarica Tesla sono stati messi sotto sorveglianza, con l’obiettivo di prevenire ulteriori attacchi. Le telecamere di sicurezza della concessionaria sono attualmente sotto analisi per raccogliere prove e identificare eventuali sospetti.

Prossimi passi nelle indagini

Le autorità hanno programmato ulteriori sopralluoghi presso la concessionaria per raccogliere informazioni e indizi che possano chiarire la dinamica dell’incendio. La situazione è in continua evoluzione e gli inquirenti stanno lavorando a stretto contatto con esperti di sicurezza per garantire che simili eventi non si ripetano. La comunità locale è in allerta, preoccupata per la sicurezza e l’integrità delle strutture commerciali nella zona.