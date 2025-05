Il caso di Denisa Maria Adas

La scomparsa di Denisa Maria Adas, una giovane escort di origine romena, ha scosso la comunità di Prato e sollevato interrogativi inquietanti. La donna è scomparsa il 15 maggio e da allora le indagini si sono intensificate, portando all’iscrizione di un avvocato calabrese nel registro degli indagati.

Questo sviluppo ha riacceso l’attenzione su un presunto rapimento passionale, inizialmente smentito dalla madre della vittima, che ha definito tale ipotesi come “una pista sbagliata”.

Il coinvolgimento dell’avvocato

Secondo le informazioni riportate dal Corriere della Sera, l’avvocato indagato potrebbe avere informazioni cruciali sulla scomparsa di Denisa. La madre della giovane ha dichiarato di aver parlato con la figlia per l’ultima volta il giorno della scomparsa, senza avere idea di cosa possa essere accaduto. Tuttavia, un’amica di Denisa ha rivelato dettagli inquietanti riguardo all’avvocato, suggerendo che egli fosse in contatto con un gruppo di romeni che avrebbero cercato di costringere Denisa a lavorare per loro.

Le indagini in corso

I carabinieri stanno attualmente esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona e hanno avviato analisi su impronte digitali e profili genetici trovati nella stanza 101 del residence dove alloggiava Denisa. L’avvocato è accusato di sequestro di persona e ha ricevuto un avviso di garanzia. Le dichiarazioni dell’amica di Denisa sono particolarmente allarmanti: essa ha affermato che l’avvocato le avrebbe detto di stare tranquilla, assicurando che la figlia era viva, ma ferita. Inoltre, l’amica ha suggerito che l’avvocato avesse proposto uno scambio, offrendo la sua difesa ai rapitori in cambio della liberazione di Denisa.

Un mistero avvolto nel silenzio

Il caso di Denisa Maria Adas è avvolto nel mistero e nella paura. La madre della giovane è stata indagata per false informazioni al pubblico ministero, e le autorità hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione. Durante questa operazione, è stato trovato un telefono cellulare, che ora è oggetto di esami approfonditi da parte dei carabinieri. La situazione è complessa e le indagini continuano a svelare dettagli inquietanti, mentre la comunità attende risposte sulla sorte di Denisa.