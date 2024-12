Tragedia in India: Imran Patel, giocatore di cricket, è morto all’età di 35 anni dopo che è stato colpito da un arresto cardiaco in campo. Patel è crollato al suolo e non si è più ripreso mentre si stava disputando la partita tra i Lucky Builders and Developers e gli Young XI nell’AS Trophy Open Championship.

India, giocatore di cricket muore in campo: prima i dolori e poi l’arresto cardiaco

Il fatto è accaduto a Pune, in India: Imran Patel stava battendo quando ha iniziato ad avvertire dei dolori al petto. L’atleta si è poi inginocchiato più volte e, a quel punto, ha segnalato il proprio disagio prima di lasciare il campo lamentando dolori al braccio e al torace. Mentre il 35enne tornava al padiglione per bere qualcosa, è collassato. Patel è stato trasportato d’urgenza ad un vicino ospedale, ma al suo arrivo i medici non hanno potuto fare altro che confermare il suo decesso in seguito ad un grave arresto cardiaco.

Chi era Imran Patel

Imran Patel lascia una moglie e tre figli, tra cui una bambina di quattro mesi. Oltre ad essere un giocatore di cricket, il 35enne gestiva un negozio di succhi e un’agenzia immobiliare. “Non aveva precedenti di alcuna patologia. Era in buone condizioni fisiche, siamo ancora tutti sotto shock” le parole di Naseer Khan, un altro giocatore di cricket.

