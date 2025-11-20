Infanzia: Ronzulli (FI), 'benessere più giovani al centro agenda pubblica'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Nella Giornata internazionale dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ribadiamo tutto il nostro impegno a porre al centro dell’agenda pubblica il benessere, la tutela e le opportunità dei più giovani. Ogni bambino e ogni...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Nella Giornata internazionale dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ribadiamo tutto il nostro impegno a porre al centro dell’agenda pubblica il benessere, la tutela e le opportunità dei più giovani. Ogni bambino e ogni adolescente, indipendentemente dal luogo in cui nasce, ha diritto ad essere protetto, ascoltato e accompagnato nel proprio percorso di vita".

Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.

"Un diritto ancora oggi troppo spesso negato in un contesto internazionale segnato da violenze, conflitti, povertà, e fragilità che richiedono attenzione costante e interventi concreti. È responsabilità delle istituzioni, insieme a famiglie, scuole, enti locali e società civile, garantire ambienti sicuri e inclusivi, contrastare ogni forma di abuso, violenza ed emarginazione. E' da questo impegno che passa il futuro di ogni Paese", conclude.