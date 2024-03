Influencer AI guadagna il successo in Spagna: diventa conduttrice

In Spagna un'influencer creata tramite l'AI diventerà la prima intelligenza artificiale a condurre un programma televisivo, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi.

Alba Renai, questo è il nome dell’influencer virtuale creata tramite l’uso di un’AI in Spagna, diventerà anche la prima intelligenza artificiale a condurre un programma televisivo. Questa creazione si occuperà di svelare i dietro le quinte del programma “Superviventes”, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, in una striscia televisiva intitolata “Supersecretos”.

Il carattere dell’influencer virtuale

Alba Renai è un’influencer virtuale creata tramite l’uso di un’intelligenza artificiale che già da qualche tempo opera su Instagram. Ed è proprio qui che si è fatta conoscere, rivelando il suo carattere avventuroso e curiosa di scoprire il mondo, utilizza infatti il social per condividere fotografie dei suoi viaggi intorno al mondo.

Ovviamente l’account ha anche un altro scopo, come spesso accade con gli influencer, ovvero promuovere brand di vario tipo. Anche se non si tratta della prima personalità online nata dall’intelligenza artificiale, anche in Italia abbiamo Francesca Giubelli, è probabilmente una delle prime a diventare conduttrice di un programma televisivo.

L’annuncio sui social

Ed è ovviamente sui social che l’influencer virtuale ha annunciato di essere diventata la conduttrice della striscia televisiva “Supersecretos”, che si occupa di mostrare i dietro le quinte del programma “Superviventes”, ovvero la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Sul suo profilo Instagram Alba Renai parla di questa occasione come una nuova tappa raggiunta.