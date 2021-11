Influenza, la necessitÃ  di tutelare le fasce piÃ¹ a rischio attraverso i vaccini

Durante la Media Master Class

“

Raccontare l

’

influenza al tempo della pandemia”, è stato sottolineato come l

’

influenza sia una malattia sottostimata. Il suo impatto sulla salute delle persone e sul Sistema Sanitario è molto più significativo di quanto monitorato e percepito. Da qui la necessità di tutelare le fasce più a rischio della popolazione, cioè gli over65. Una strada utile per perseguire tale scopo è la vaccinazione anti influenzale. In un contesto post pandemico risulta assai utile allora somministrare il vaccino anti influenzale insieme alla terza dose, destinata appunto agli anziani, così da raggiungere più capillarmente tutti i soggetti fragili.