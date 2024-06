Infortuni: esalazioni tossiche in deposito merci nel Milanese, 9 finiscono in ospedale

Infortuni: esalazioni tossiche in deposito merci nel Milanese, 9 finiscono in...

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – Nove persone sono rimaste lievemente intossicate a seguito di esalazioni da sostanza non nota in un deposito merci di Vimodrone, nel Milanese. E' accaduto poco dopo le 8 di questa mattina.

In tutto 29 le persone coinvolte, valutate sul posto dai sanitari del 118 Areu intervenuti dopo la chiamata di emergenza. Per 20 di loro non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso, mentre 9 sono state trasferite in codice verde in vari ospedali della zona con sintomi da irritazione alle vie aeree, nausea e vomito.

Sul posto sono intervenuti un mezzo di coordinamento maxiemergenze Areu, 2 automediche, 5 ambulanze e un mezzo logistica Areu, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.