Infortuni: FenealUil, 'ancora due vittime sul lavoro, sicurezza diventi priorità nazionale'

Roma, 6 feb. (Labitalia) – "Un’altra giornata nera per l’edilizia ieri nel Nord Ovest del nostro Paese, dove due operai sono morti sul lavoro". A dirlo Stefano Costa, segretario nazionale FenealUil responsabile per la Salute e sicurezza. "Le due morti – fa sapere il sindacato – sono avvenute a poche ore di distanza l’una dall’altra, a Rivoli, nel Torinese, dove un operaio di 65 anni è morto nel pomeriggio cadendo da 27 metri di altezza durante il montaggio di una gru, e ad Alassio, in provincia di Savona, dove un altro lavoratore di 58 anni è morto cadendo da una betoniera mentre effettuava operazioni di pulizia del mezzo".

"“Constatiamo purtroppo – afferma il segretario – che anche questa volta si tratta di operai in età ormai da pensione, morti a causa di una caduta dall’alto, un fenomeno tristemente frequente nel settore e che richiama l’urgenza di maggiori controlli durante le fasi iniziali dei cantieri, come ad esempio quando viene montata una gru, così come la necessità di evitare che le lavorazioni più pericolose vengano svolte dal personale più anziano".

"Non smetteremo – sostiene – di chiedere maggiore attenzione ed interventi concreti su questa materia perché la salute e la sicurezza dei lavoratori diventino una priorità per questo Paese".