Infrastrutture: domani al Senato evento su responsabilità e appalti

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Si terrà domani martedì 14 ottobre, alle ore 16, presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo Giustiniani, il convegno "La responsabilità amministrativa e contabile nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: sfide e prospettive per lo sviluppo del Paese". L'evento su iniziativa del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, è realizzato in collaborazione con il dipartimento di Diritto Amministrativo di MPMLegal diretto dall’avvocato Silvano Mazzantini, il think tank Il Salotto e Format – Centro Studi, Ricerche e Formazione.

Interverranno, tra gli altri, la presidente Ance Giovani Angelica Krystle Donati, il presidente Infratel Alfredo Maria Becchetti, il presidente della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera Salvatore Deidda, il consigliere di Stato Stefano Toschei e Francesco Lombardo, presidente onorario di sezione della Corte dei Conti. A moderare l’incontro Flavia Giacobbe, direttore responsabile di Formiche.