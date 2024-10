La commissione lavoro della Camera ha ufficialmente adottato il documento condiviso di M5s, Pd e Avs riguardo alla diminuzione dell’orario lavorativo mantenendo lo stesso stipendio come testo di riferimento. Gli emendamenti potranno essere presentati fino alla prossima settimana, mentre il provvedimento è previsto in Aula per il 21 ottobre. Questo documento unificato riassume tre proposte legislative differenti sulla questione avanzate dai tre partiti dell’opposizione. Poiché si tratta di un’iniziativa proveniente dalle opposizioni, la relatrice Marta Schifone (Fdi) ha accolto la richiesta di considerare il testo congiunto di M5s, Pd e Avs come fondamentale per gli emendamenti