Home > Video > Innovationship Innovationship

"Innovare, nel 2023, significa restare competitivi in questo scenario in continuo cambiamento. Le organizzazioni non hanno poche difficoltà a leggere lo scenario e a prevenire il futuro". Benedetto Buono (Founding Partner Buono&Partner) co-autore di Federico Frattini (Dean di Polimi Graduate School of Management) di Innovationship si confida a Notizie.it. Se qualcuno si chiedesse come deve essere un buon innovatore, la risposta ci viene fornita da Benedetto Buono "deve essere open mind, deve essere capace di delineare una visione e deve essere un buon comunicatore". Il libro che i due autori presentano vogliono spiegare, grazie all'esperienze sul campo di entrambi, cosa significa innovazione e quanto è influente nel 2023