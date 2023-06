Home > Askanews > Innovazione, Nordio (Volkswagen): è fondamentale per l'automotive Innovazione, Nordio (Volkswagen): è fondamentale per l'automotive

Milano, 6 giu. (askanews) – “L’innovazione è e sarà fondamentale. E’ importantissima perché non cambia solo la tecnologia propulsiva ma cambia proprio tutto l’ecosistema. E non bisogna neanche dimenticare che questo avviene in concomitanza con un’altra grandissima rivoluzione che è quella della digitalizzazione”. Così ad askanews Massimo Nordio, vicepresidente relazioni istituzionali di Volkswagen Italia, allo Young Innovators Business Forum.

Milano, 6 giu. (askanews) - "L'innovazione è e sarà fondamentale. E' importantissima perché non cambia solo la tecnologia propulsiva ma cambia proprio tutto l'ecosistema. E non bisogna neanche dimenticare che questo avviene in concomitanza con un'altra grandissima rivoluzione che è quella dell...