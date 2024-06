INPS, Assegno di Inclusione: novità sulla procedura per fare domanda

La piattaforma per la gestione dell’Assegno di inclusione ha nuove funzionalità per migliorare l'accesso dei cittadini: ecco cosa cambia

L’INPS, in una nota, informa i cittadini delle novità previste per la domanda dell’Assegno di Inclusione: sulla piattaforma è presente una maggiore semplificazione e strumenti sempre più intuitivi per facilitare la presentazione delle domande e la gestione da parte delle strutture territoriali dell’Istituto.

Nuove funzionalità sulla piattaforma per la domanda dell’Assegno di Inclusione

Le nuove funzionalità, presenti attualmente sul portale, consentiranno agli utenti interessati di: modificare in autonomia i dati di residenza e i propri recapiti per eventuali comunicazioni; ⁠trasmettere ogni aggiornamento sulla dimensione lavorativa dei componenti del proprio nucleo, ⁠visualizzare gli intestatari delle carte di inclusione, ⁠consultare lo stato della propria domanda, verificando anche l’importo disposto da Inps e i relativi dettagli di calcolo, aggiornati periodicamente su base mensile.

Le novità presentate prevedono una maggiore semplificazione e strumenti sempre più intuitivi, per facilitare la presentazione delle domande e la loro gestione.

Assegno di Inclusione: i prossimi pagamenti

L’assegno di Inclusione insieme al supporto per la formazione e il lavoro, è uno strumento introdotto per contrastare la povertà delle famiglie.

Il sussidio è stato emanato dal decreto lavoro in sostituzione del reddito di cittadinanza e spetta ai nuclei familiari con almeno un minore, una persona disabile, con più di 60 anni o in condizioni di svantaggio.

La prestazione è attiva dal 1° gennaio 2024: si avvicina la prima data utile per il pagamento dell’assegno di inclusione di giugno 2024; l’importo sarà erogato il 15 e il 27 del mese.