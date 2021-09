“Insieme per un futuro condiviso”, è il motto di Pechino 2022

Roma, 17 set. (askanews) – In Cina cerimonia con canti e balli per svelare lo slogan dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si terranno a Pechino nel 2022: “Insieme per un futuro condiviso”.

L’accattivante slogan è stato svelato a 140 giorni dall’apertura delle Olimpiadi, che prenderanno il via il 4 febbraio. Dopo la catastrofe planetaria della pandemia, che ha messo la Cina sotto i riflettori come paese in cui ha avuto origine il Covid-19 e per la cattiva gestione iniziale della crisi, il comitato organizzatore spera così di mandare un forte messaggio al mondo e di recuperare in termini di immagine internazionale.

Uno slogan, quello di Pechino 2022, in linea con il nuovo motto olimpico “Faster, Higher, Stronger – Together” che riconosce il potere unificante dello sport e l’importanza della solidarietà.

Il motto dei Giochi sarà esposto – sia in inglese che in cinese – in tutte le sedi ufficiali, sui cartelli stradali della città e sul merchandising per promuovere il valore dello spirito olimpico e la visione di Pechino sull’ospitare i Giochi in modo aperto e condiviso.

Le Olimpiadi invernali del 2022 si svolgeranno in tre aree – il centro di Pechino, il suo distretto di Yanqing e nella provincia di Hebei, con un numero stimato di 2.892 atleti in competizione in 109 eventi da medaglia. I Giochi Paralimpici si svolgeranno dal 4 al 13 marzo con circa 800 para-atleti coinvolti.